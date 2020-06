Spaniens Fußball bleibt viel schuldig

Real Madrid hat mit einem Tag Verspätung bei Rayo Vallecano mit 2:0 gewonnen. Das Spiel hätte eigentlich am Sonntag stattfinden sollen. Aber das Flutlicht im Stadion im Madrider Vorort Vallecas funktionierte nicht, weil Unbekannte Kabel durchtrennt hatten. Es war bereits die vierte Flutlichtpanne im spanischen Fußball in den vergangenen elf Jahren. "Licht aus in La Liga?", fragte ein Kommentator.

"Ja", sagt Jose Maria Gay de Liebana y Saludas. Der Wirtschaftsprofessor an der Universität Barcelona spricht damit aber keine kleine Panne an, sondern fürchtet den ökonomischen Crash der gesamten Liga. "Letztes Jahr habe ich gesagt, dass es noch zehn Jahre gut gehen wird. Jetzt bin ich der Meinung, dass sich der spanische Fußball in den nächsten fünf Jahren umbringt, wenn er so weitermacht." Zwar würden die Einnahmen steigen, aber nicht hoch genug, um die enormen Kosten zu decken. Die Zeitung La Vanguardia rechnet im Jahr mit 2,1 Milliarden Euro Ausgaben, aber nur 1,8 Milliarden Euro Einnahmen.

Gay de Liebana präsentierte vor Kurzem die fünfte Ausgabe seiner jährlichen Untersuchung der wirtschaftlichen Situation des spanischen und europäischen Fußballs. Die Zahlen zum spanischen Fußball sind ernüchternd: Fünf Milliarden Euro haben die spanischen Profiklubs an Schulden, 3,5 davon alleine die Erstligisten. Die Steuerschulden bezifferte José Ignacio Wert, der Minister für Bildung, Kultur und Sport, im April dieses Jahres auf 673 Millionen Euro. Wie die Differenz zu den 752 Millionen zustande kommt, welche die Regierung im März nannte, ist unklar. 1,3 Milliarden Euro sind insgesamt die Außenstände bei Finanzämtern und Sozialversicherungen. Sportstaatssekretär Miguel Cardenal hatte im März angedeutet, dass man einen kompletten Erlass der Schulden erwäge. Das löste nicht nur Empörung im eigenen Land aus: Es ging sogar eine Klage bei EU-Wettbewerbskommissar Colombani ein.