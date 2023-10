Spanien, Türkei und Schottland für die EM qualifiziert

Die Türkei, Schottland und Spanien haben sich vorzeitig für die Fußball-EM 2024 in Deutschland qualifiziert. Die Spanier setzten sich am Sonntagabend mit 1:0 (0:0) in Norwegen durch und lösten damit ihr EM-Ticket.

Die Schotten profitierten vom Erfolg der Spanier, weil sie nun ebenfalls nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze der Gruppe A verdrängt werden können. Im zweiten Spiel nach der Beurlaubung von Stefan Kuntz machte die Türkei mit einem 4:0 (0:0) gegen Lettland die EM-Teilnahme klar. Der WM-Dritte Kroatien muss nach dem 1:2 (0:0) in Wales dagegen um sein EM-Ticket bangen.