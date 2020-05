Spanien für ÖFB-U21 eine Nummer zu groß

Werner Gregoritsch (Teamchef Österreich): "Wir hatten schreckliche erst 15 Minuten. Dann haben wir das Spiel einigermaßen in den Griff bekommen. In der zweiten Spielhälfte hat die Mannschaft gezeigt, dass Zukunft da ist. Bitter ist, dass wir noch Chancen vorfinden in den letzten Minuten aber noch zwei Tore bekommen. Spanien hatte sieben, acht Torchancen und macht sechs Tore. Sie haben mit Morata aber auch einen Top-Stürmer. Man muss aber anerkennen, dass der Gegner weit über uns zu stellen ist."

Florian Kainz (Torschütze Österreich): "Der Unterschied war, dass Spanien die Chancen eiskalt genutzt hat, wir haben zu viele gebraucht. So haben wir eine Abfuhr kassiert. Sie haben unglaubliches Potenzial, Spanien war eine Klasse stärker."