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WM 2026

Spanien warnt vor WM-Viertelfinale: Belgien „eine noch größere Herausforderung“

Spanien ist bei der WM 2026 noch ohne Gegentor. Das soll auch im Viertelfinale gegen Belgien so bleiben. Für die „Roten Teufel“ ist es hingegen die letzte Chance auf einen Titel für die „Goldene Generation“.
Patrick Resch
10.07.2026, 08:17

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Seit 609 Minuten ist Spanien-Torhüter Unai Simon bei Weltmeisterschaften ohne Gegentor. Den letzten Treffer kassierte der Spanier im dritten Gruppenspiel der WM 2022 gegen Japan. Im Viertelfinale gegen Belgien (21 Uhr/live ORF) kann der 29-Jährige heute seine beeindruckende Serie weiter ausbauen.

Spanien: Oyarzabal top, Yamal sucht noch seine Topform

Während die Spanier defensiv stabil auftreten und den Gegnern kaum Chancen erlauben, ruht in der Offensive ein großer Teil der Hoffnungen auf Mikel Oyarzabal. Der 29-Jährige erzielte vier der neun spanischen WM-Tore, darunter auch einen Doppelpack im Sechzehntelfinale gegen Österreich. Bisher nur selten Akzente setzen konnte hingegen Youngster Lamine Yamal.

Noch immer ohne Gegentor: Spanien kann Geschichte schreiben

Dem 18-Jährigen sind die Folgen seiner im April erlittenen Oberschenkelverletzung noch anzumerken. Auch sein Pendant auf dem linken Flügel, Nico Williams, mit dem Yamal großen Anteil am EM-Titel 2024 hatte, konnte verletzungsbedingt bei dieser WM noch keine Partie von Beginn an bestreiten.

Belgien „eine noch größere Herausforderung“

Dennoch gehen die Iberer als Favorit in das Viertelfinale. Teamchef Luis de la Fuente warnt jedoch vor dem kommenden Gegner: „Jeder Gegner, dem du in dieser Phase gegenübertrittst, hat es verdient, dort zu stehen. Es wird eine noch größere Herausforderung, der wir uns stellen müssen.“

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Teamchef Luis de la Fuente warnt vor den Belgiern.

Im belgischen Lager blickt man dem Duell zuversichtlich entgegen: „Jeder in unserer Mannschaft glaubt, dass es möglich ist. Wir haben Qualitäten, die Spanien einkalkulieren muss“, so Torhüter Thibaut Courtois.

Letzte Chance der „Goldenen Generation“

Diese Qualitäten zeigten die Belgier bei dieser WM im Achtelfinale gegen die USA. Zuvor tat sich die Mannschaft schwer und konnte über weite Strecken nicht überzeugen. Für die „Goldene Generation“ bietet sich nun die letzte Chance, doch noch einen Titel zu holen. Andernfalls bleibt der dritte Platz bei der WM 2018 der größte Erfolg der talentierten Mannschaft.

Fußball-WM Spanien Belgien
kurier.at, pres  |   |  Aktualisiert vor 8 Minuten

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