Spätstarter mit Torgarantie

Drogba war nie und ist noch immer kein technisches Genie. Aber er ist einer, der immer wusste und noch immer weiß, wie er seinen Körper einsetzen muss, um sich gegen die besten Verteidiger der Welt durchzusetzen. Er ist einer mit dem direkten Zug aufs Tor, einer mit einem Weltklasse-Kopfballspiel und ein ewiger Unruheherd.

Drogba ist nichts in den Schoß gefallen. Er war kein Wunderknabe. Und er lernte in keiner der großen Fußballschulen Frankreichs sein Handwerk. Drogba kämpfte sich durch. In Levallois-Perret. Einer jener Satellitenstädte im Großraum Paris, wo Migranten zu Tausenden zusammengepfercht leben.

Dass er zum Weltklasse-Stürmer geworden ist, hat er seinem Onkel zu verdanken: Der war selbst einst Fußballprofi in Frankreich. Drogba hatte immer rechter Verteidiger gespielt. Bis Michel Goba seinem Neffen einen Tipp gab, der dessen Leben veränderte: "Was machst du da hinten? Geh nach vorne. Im Fußball schauen die Leute nur auf die Stürmer." Drogba stürmt seitdem.

Zunächst beim Amateurverein Levallois. Dann beim Zweitligaklub Le Mans, wo er erst mit 21 Profi wurde. Dann bei EA Guingamp, wo er mit 23 in der Ligue 1 debütierte. Bei Marseille, wo er mit 25 Jahren 19-mal in einer Saison traf. Und schließlich bei Chelsea, wo er endgültig zum Weltstar wurde.