Southgate-Nachfolger: Top-Kandidaten und Klopp-Gerücht

Nach dem Rücktritt von Gareth Southgate wird auch Star-Trainer Pep Guardiola als möglicher Nationaltrainer Englands gehandelt. Laut einem Bericht des Independent würde der Verband in einem solchen Fall sogar in Erwägung ziehen, ein Jahr auf den Cheftrainer von Manchester City zu warten.

Nächstes Großereignis für die Three Lions ist die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. England wartet nach dem Triumph bei der Heim-WM im Jahr 1966 seit 58 Jahren auf einen großen Titel. Die Flaute wird sich nach dem verpassten EM-Titel in Deutschland bis zur WM in Nordamerika auf 60 Jahre verlängern.