Sorge um Arnautovic: ÖFB-Star verletzte sich bei Inter-Sieg

Marko Arnautovic hat sich am Samstag bei Inter Mailands 1:0-Auswärtssieg gegen seinen Ex-Klub Bologna verletzt. Der in der 66. Minute eingewechselte ÖFB-Teamstürmer griff sich in der 95. Minute ohne Fremdeinwirkung mit schmerzverzerrtem Gesicht an den rechten hinteren Oberschenkel, musste danach länger behandelt werden und kehrte nicht mehr auf den Platz zurück. Der genaue Grad der Verletzung war zunächst unklar.