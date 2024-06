Die Nase der Grande Nation ist vor der zweiten Partie Frankreichs bei der Fußball-EM im Schlager der Gruppe D gegen die Niederlande das große Thema. Spielt Kapitän Kylian Mbappé nach dem im EM-Auftakt gegen Österreich erlittenen Nasenbeinbruch oder spielt er nicht? Teamchef Didier Deschamps gab sich einen Tag vor dem Spiel am Freitag in Leipzig (21.00 Uhr/live ServusTV und ARD) zuversichtlich, dass er seinen Kapitän zur Verfügung hat.

Ein Ausfall wäre doppelt bitter. Denn die Oranjes zählen zu den Lieblingsgegnern von Mbappe: In sechs Spielen traf er fünfmal. Auch sein erstes Länderspieltor erzielte Mbappé 2017 gegen die Niederländer. In der EM-Qualifikation gab es die Begegnung ebenfalls. Mbappé traf in den beiden Spielen viermal, die Franzosen gewannen beide. Doch sein Einsatz ist nach der blutigen Kollision mit der Schulter von ÖFB-Abwehrchef Kevin Danso am Montag in Düsseldorf fraglich, Deschamps erklärte aber: "Es geht in die richtige Richtung. Wir werden dafür sorgen, dass er zur Verfügung steht."

Am Mittwoch trainierte der Anführer der Equipe Tricolore mit einem dicken Pflaster auf der Nase individuell am Trainingsplatz. Am Donnerstag probierte er die eigens für sein Gesicht aus Carbon angefertigte Maske an.

EURO-Telegramm von Alexander Strecha vom 20.6.2024

Selbstvertrauen bringen beide Teams mit. Die Franzosen nach dem hart erkämpften 1:0 gegen Österreich, die Oranjes nach dem mühevollen 2:1 gegen Polen, bei dem die Chancenverwertung besser sein hätte können und "Joker" Wout Weghorst erst in der 83. Minute die Erlösung brachte. Der Sieger am Freitag hätte sich aller Aufstiegssorgen in die K.o.-Runde entledigt. Verlieren die von Bondscoach Ronald Koeman trainierten Niederländer gegen die Franzosen erneut, haben sie wohl ein Endspiel am Dienstag gegen Österreich. Die ÖFB-Auswahl ist am Freitag drei Stunden zuvor in Berlin im Duell der Punktlosen mit Polen gefordert.