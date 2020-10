So feiert man Geburtstage: Hajduk-Ultras lassen Split explodieren

Hajduk Split hat schon bessere Tage erlebt. Einst ist der Klub aus der schönen kroatischen Küstenstadt eines der Aushängeschilder Jugoslawiens gewesen, in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts war man gleich vier Mal Meister des Anfang der 90er Jahren zerfallenen Landes. Vom Glanz vergangener Tage ist wenig geblieben, heute zählt man in der eher schwachen kroatischen Liga zum Mittelmaß. Lediglich auf die eigenen Hardcore-Fans ist noch Verlass.

Das bewies Torcida, so der Name der Ultra-Gruppierung die zu den ältesten in ganz Europa zählt, nun eindrucksvoll. Torcida feierte ihren 70. Geburtstag mehr als gebührend. Die Einwohner Splits wurden aufgerufen, Punkt Mitternacht ihre Kinder zu wecken und auf die Strassen und Balkone zu gehen. Was sie draußen zu sehen bekamen, entlohnte sie für ihren mitternächtlichen Aufwand. Torcida veranstaltete eine unvergessliche Show in Form eines riesigen Pyro-Spektakels.