Von Sky zum ORF? Wer Prohaska als TV-Experte folgen könnte

Pläne für die Zukunft hat man am Küniglberg allerdings. Demnach will man Andreas Herzog zum öffentlich-rechtlichen Sender lotsen. Spiele des Nationalteams zu analysieren, soll den 56-Jährigen reizen, vor allem bei der WM 2026 in den USA, wo Herzog selbst Teamchef-Assistent war. Die Sache hat allerdings gleich zwei Haken: Zum einen will Herzog seinen Freund Prohaska nicht aktiv verdrängen. Seite an Seite mit seinem ehemaligen Teamchef wäre Herzog aber ebenso vorstellbar wie als dessen Nachfolger.