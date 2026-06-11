"Nächste depperte Frog": Kult-Reporter muss bei "Sky" gehen
Pay-TV-Sender Sky hatte in Österreich viele Jahre lang die Rechte für alle möglichen Fußball-Übertragungen. Die österreichische Bundesliga war ebenso zu sehen wie alle Champions-League-Partien, die deutsche Bundesliga oder die Premier League.
In den vergangenen Jahren hat man allerdings zunehmend an Rechten verloren. Bei weniger Übertragungen braucht es auch weniger Personal. Bedeutet im Kontext: Sky muss einsparen und Mitarbeiter vor die Türe setzen. Nun hat es einen Reporter getroffen, der seit über zwei Jahrzehnten für spannende Interviews steht: Gerhard Krabath.
Der GAK besiegte Sturm
Der heute 47-jährige Salzburger war es, der Sturm-Routinier Günther Neukirchner im Jahr 2005 nach einer Derby-Niederlage gegen den GAK aus der Fassung brachte. Damals hieß der Pay-TV-Sender noch Premiere.
Auf die Einstiegsfrage, wie froh er gewesen sei, als der Schiedsrichter die Partie beendet hatte, entwickelte sich ein bis heute legendäres Interview. Das Neukirchner-Zitat "des is ja die nächste depperte Frog" wurde zu einem Stück österreichischer Fußball-TV-Geschichte.
Der damals erst 26 Jahre alte Krabath blieb gegenüber dem aufgewühlten Sturm-Spieler bemerkenswert ruhig. Künftig wird er, zumindest auf Sky, gar nicht mehr zu sehen oder zu hören sein. Mit ihm soll es KURIER-Informationen zufolge noch neun weitere Mitarbeiter "erwischt" haben.
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