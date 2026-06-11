"Nächste depperte Frog": Kult-Reporter muss bei "Sky" gehen

Pay-TV-Sender Sky hatte in Österreich viele Jahre lang die Rechte für alle möglichen Fußball-Übertragungen. Die österreichische Bundesliga war ebenso zu sehen wie alle Champions-League -Partien, die deutsche Bundesliga oder die Premier League .

In den vergangenen Jahren hat man allerdings zunehmend an Rechten verloren. Bei weniger Übertragungen braucht es auch weniger Personal. Bedeutet im Kontext: Sky muss einsparen und Mitarbeiter vor die Türe setzen. Nun hat es einen Reporter getroffen, der seit über zwei Jahrzehnten für spannende Interviews steht: Gerhard Krabath.

Der GAK besiegte Sturm

Der heute 47-jährige Salzburger war es, der Sturm-Routinier Günther Neukirchner im Jahr 2005 nach einer Derby-Niederlage gegen den GAK aus der Fassung brachte. Damals hieß der Pay-TV-Sender noch Premiere.