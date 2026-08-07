Fehlstart für St. Pölten: Der SKN verliert auch gegen Young Violets
Nach dem 0:1 beim FAC ist der Fehlstart für den SKN Realität.
In der Vorsaison spielten die St. Pöltner bis in die letzten Minuten um den Aufstieg, jetzt gibt es nach zwei Runden weder Tore noch Punkte.
In St. Pölten setzte es eine überraschende 0:1-Niederlage gegen die Young Violets. Die Jungveilchen spielten eine starke erste Hälfte und verteidigten dann mit etwas Glück den ersten Saisonerfolg.
Ausfälle vor dem Anpfiff
Bereits vor Anpfiff hatte es Probleme beim SKN gegeben: Neuzugang Amon fiel verletzt aus, Borkovic musste beim Aufwärmen passen.
Nach einem Altersberger-Kracher an die Stange fiel den Hausherren nicht mehr viel ein.
Goalie Knett rettete bei einer Doppelchance noch, aber nach einem Fehlpass von (ausgerechnet) Stendera im eigenen Strafraum war das 0:1 nur die logische Konsequenz: Bruno Jerabek verwertete für die Wiener (40.).
Nach der Pause gab es vor 1.464 Fans Dauerdruck des Vizemeisters.
In Minute 71 schlossen Messerer und Youngster Rupp innerhalb von Sekunden jeweils im Fünfer ab, aber der Ball wollte nicht rein.
Im Finish verteidigte das neuerlich verjüngte Team der Austria-Talente den Überraschungssieg mit viel Leidenschaft.
Kommenden Freitag kommt Blau-Weiß zum SKN, gegen die Linzer wird somit früh klar sein, ob St. Pölten auch 2026 ein Titelkandidat bleibt.
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