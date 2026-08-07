Fehlstart für St. Pölten: Der SKN verliert auch gegen Young Violets

Nach dem 0:1 beim FAC ist der Fehlstart für den SKN Realität. In der Vorsaison spielten die St. Pöltner bis in die letzten Minuten um den Aufstieg, jetzt gibt es nach zwei Runden weder Tore noch Punkte. In St. Pölten setzte es eine überraschende 0:1-Niederlage gegen die Young Violets. Die Jungveilchen spielten eine starke erste Hälfte und verteidigten dann mit etwas Glück den ersten Saisonerfolg.

Ausfälle vor dem Anpfiff Bereits vor Anpfiff hatte es Probleme beim SKN gegeben: Neuzugang Amon fiel verletzt aus, Borkovic musste beim Aufwärmen passen. Nach einem Altersberger-Kracher an die Stange fiel den Hausherren nicht mehr viel ein. Goalie Knett rettete bei einer Doppelchance noch, aber nach einem Fehlpass von (ausgerechnet) Stendera im eigenen Strafraum war das 0:1 nur die logische Konsequenz: Bruno Jerabek verwertete für die Wiener (40.).