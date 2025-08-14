Zweimal SKN gegen Vienna: St. Pölten lädt zum Spitzen-Doppelpass
Gleich zwei Spitzenspiele gibt es heute in St. Pölten zu sehen: Um 18 Uhr empfängt Männer-Zweitliga-Leader SKN den ersten Verfolger Vienna, der diese Saison den Aufstieg plant.
Es wird also ein erster echter Härtetest für die beiden perfekt gestarteten Teams in der 3. Runde.
Danach, um 20.30 Uhr (live auf ORF Sport+), eröffnen die SKN-Frauen nach einem großen Kader-Umbau die Bundesliga gegen das Spitzenteam Vienna.
Als Überbrückung bis zum Anpfiff bei den Frauen gibt es Egger-Freibier in der NV Arena.
Vienna einziger SKN-Bezwinger
In der Vorsaison konnten die Wienerinnen als einziges Team die Serienmeisterinnen aus Sankt Pölten besiegen.
In der NV-Arena wird zumindest eine Verdoppelung der Zuschauerzahl vom ersten SKN-Männerspiel mit 1.200 Fans (gegen Bregenz) erwartet.
„Das ist ein echtes erstes Highlight. Dass wir gleich ein Doppel mit den Frauen haben, macht den Abend noch besonderer“, sagt der neue SKN-Männer-Coach Cem Sekerlioglu.
Frauen-Trainerin Lisa Alzner will nicht bescheiden sein: „Unser Ziel ist es, die drei Punkte in Sankt Pölten zu behalten und gleich gut in die Liga zu starten“, sagt sie.
„Das Spiel am Freitag hat schon richtig Spitzenspielcharakter. Diese Spiele machen so richtig Spaß, dazu das Doppel mit den Männern und ein Flutlichtspiel.“
Keine Alleingänge mehr
Dass bei der ersten Möglichkeit der Doppelpass gesucht wurde, ist kein Zufall. Ein Blick auf die neu gewählten Vorstände zeigt eine erhebliche personelle Überschneidung bei Herren und Frauen. Die Zeit der Alleingänge im Frauenbereich ist nach der Rückkehr von Langzeit-Obmann Willi Schmaus vorbei.
Die St. Pöltner bemühen sich um eine Handvoll SKN-Doppelveranstaltungen während dieser Saison.
Kommentare