Vienna gewinnt vor vollem Haus den Klassiker gegen Austria Salzburg
Es war kein übliches Zweitliga-Spiel. Das zeigte sich auch beim Besuch auf der vollen Hohen Warte: Die ÖFB-Spitze um Pröll und Neuhold war ebenso gekommen wie Liga-Boss Ebenbauer und Schiedsrichter-Chef Kassai.
Und: Über 1.000 Salzburg-Fans reisten nach Döbling zum Klassiker gegen die Vienna.
Der Verein mit den meisten Sympathisanten (wie Vienna-Präsident Svoboda meint) traf auf jenen Klub der 2. Liga, der auf die lautesten Anhänger bauen kann.
Doch sportlich ist der Aufsteiger noch nicht angekommen: Die Austria verliert wieder, während die Vienna mit einem 3:0 die Aufstiegsambitionen untermauert.
Eine Nnamdi-Flanke hatte Luxbacher zur Führung eingeköpfelt (22.). Der nächste Nnamdi-Pass landete genau bei Bares, doch Vienna-Goalie Unger konnte den Ausgleich verhindern.
Rosenberger erhöhte mit einem perfekten Freistoß auf 2:0 (32.).
Djuricin hätte früh alles klar machen können (35.). Das gelang nach der Pause Zimmermann per Kopf mit dem 3:0 (58.).
Danach verwaltete der älteste Verein Österreichs die Führung vor 4.568 Zuschauern routiniert.
SKN mit starker Offensive
Obwohl die drei besten Torschützen (Mbuyi, Harakate, Just) verloren gingen, geigt die St. Pöltner Offensive auf, auch die Standards funktionieren.
Auf das 4:1 bei den Young Violets folgte ein 4:2 gegen Bregenz. Zwischen zwei Zaizen-Toren trafen beim Heimdebüt von SKN-Trainer Cem Sekerlioglu in 20 Minuten Hausjell (2), Stendera und Thesker.
Ebenfalls sechs Punkte haben Lustenau (1:0 gegen Wels bei der Rückkehr ins Stadion) und der FAC: 2:0 beim Debüt vom erst 30-jährigen Trainer Sinan Bytyqi gegen Kapfenberg.
