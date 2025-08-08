Vienna gewinnt vor vollem Haus den Klassiker gegen Austria Salzburg

Es war kein übliches Zweitliga-Spiel. Das zeigte sich auch beim Besuch auf der vollen Hohen Warte: Die ÖFB-Spitze um Pröll und Neuhold war ebenso gekommen wie Liga-Boss Ebenbauer und Schiedsrichter-Chef Kassai. Und: Über 1.000 Salzburg-Fans reisten nach Döbling zum Klassiker gegen die Vienna.

Der Verein mit den meisten Sympathisanten (wie Vienna-Präsident Svoboda meint) traf auf jenen Klub der 2. Liga, der auf die lautesten Anhänger bauen kann. Doch sportlich ist der Aufsteiger noch nicht angekommen: Die Austria verliert wieder, während die Vienna mit einem 3:0 die Aufstiegsambitionen untermauert.

Eine Nnamdi-Flanke hatte Luxbacher zur Führung eingeköpfelt (22.). Der nächste Nnamdi-Pass landete genau bei Bares, doch Vienna-Goalie Unger konnte den Ausgleich verhindern. Rosenberger erhöhte mit einem perfekten Freistoß auf 2:0 (32.).

Djuricin hätte früh alles klar machen können (35.). Das gelang nach der Pause Zimmermann per Kopf mit dem 3:0 (58.). Danach verwaltete der älteste Verein Österreichs die Führung vor 4.568 Zuschauern routiniert.