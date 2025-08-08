Für den Schlager gegen Rapid: Sturm-Trainer Säumel klärt die Tormann-Frage
Der erfolgreiche Sturm-Trainer Jürgen Säumel hat vor dem Spitzenspiel am Sonntag in Graz-Liebenau großen Respekt vor dem Gegner (17 Uhr, Sky). "Es wird wieder ein besonderes, intensives Spiel, Rapid hat wieder viel in die Mannschaft investiert, ist sehr kompakt und gut im Umschaltspiel. Außerdem haben sie mit Peter Stöger einen Trainer, der eine Mannschaft gut einstellt." Aber freilich gilt der Fokus seinem eigenen Team.
Wir sind sehr gut gestartet, vor allem in der ersten Hälfte beim LASK haben wir sehr gut gearbeitet", sagt Säumel. Beim 2:0-Sieg zum Auftakt in Linz verletzte sich aber der deutsche Neuzugang Tim Oermann. "Er wird definitiv nicht dabei sein." Aber in den nächsten Wochen könne man mit ihm rechnen, eine schwerere Verletzung blieb aus. "Es ist eine schmerzabhängige Sache", bestätigt Säumel.
Festgelegt hat sich der 40-Jährige, wer im Tor steht. "Matteo Bignetti hat zuletzt sehr souverän gewirkt. Aber Oliver Christensen hat schon gezeigt, dass er eine echte Verstärkung sein wird". Deshalb wird der 26-jährige Däne, der über große internationale Erfahrung verfügt, auch zu seinem Liga-Debüt kommen.
