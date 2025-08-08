Lustenau, SKN St. Pölten und der FAC mit weißer Weste in der 2. Liga

Das Warten über 635 Tage hat sich ausgezahlt. Lustenau siegte bei der Rückkehr in das schmuck umgebaute Heimstadion. Aufsteiger Wels hielt 85 Minuten gut mit, aber dann jubelten die Fans der Austria: Wade versenkte einen Prachtschuss aus 20 Metern zum 1:0.

Obwohl die drei besten Torschützen (Mbuyi, Harakate, Just) verloren gingen, geigt die St. Pöltner Offensive auf. Auf das 4:1 bei den Young Violets folgte ein 4:2 gegen Bregenz. Die unterlegenen Vorarlberger waren durch ein sensationelles Konter-Tor von Zaizen in Führung gegangen (51.).

Starkes Heimdebüt für Sekerlioglu Aber dann drehte der SKN bei der Heimpremiere von Trainer Cem Sekerlioglu in 20 Minuten alles um. Hausjell (2), Stendera und Thesker trafen. Zaizen verkürzte mit seinem Doppelpack noch zum 4:2-Endstand (81.). Es läuft also auch nach dem Wechsel bei den SKN-Investoren zu den regionalen Partnern um Dietmar Wieser.

Spannend war es in Klagenfurt, obwohl die Young Violets am Anfang den Absteiger überrollt hatten. Besonders bei Standardsituationen der Wiener waren die Hausherren überfordert. Nach nur elf Minuten führten die Austria-Talente mit 3:0. Doch Klagenfurt gab nicht auf und durfte nach dem 2:3 sogar hoffen. Vergeblich, Trainer Rolf Landerl muss die erste Heimniederlage einstecken.

In Floridsdorf feierte der jüngste Coach im Profifußball ein souveränes Debüt. Während beim erfolgreichen Ligastart noch Assistent Mario Sonnleitner gecoacht hatte, übernahm gegen Kapfenberg der erst 30-jährige Sinan Bytyqi.