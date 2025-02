Mit 26 Jahren Trainerin beim Serienmeister: "Das Alter spielt keine Rolle"

Plötzlich war sie da, die große Chance. Weil sich SKN St. Pölten und Liese Brancao entschlossen, getrennte Wege zu gehen, war der Trainer-Posten beim Serienmeister in der Frauen-Bundesliga vakant.

Lisa Alzner, die dem Trainerteam von Brancao angehört hatte, war in die Suche nach Kandidaten sogar mit eingebunden, ehe die Vereinsführung ihr das Vertrauen schenkte. Mit nur 26 Jahren dirigiert die ehemalige Spielerin jenes Team ,das in den letzten Jahren sieben Mal Meister und sechs Mal Cupsieger wurde, zudem drei Mal an der Champions League teilgenommen hat. Zuletzt in einer Gruppe mit Manchester City und Barcelona.