Wieser mal zwei in St. Pölten: Ein Geschwisterpaar führt den SKN

Sowohl die Frauen als auch die Herren haben es bis zum Schluss spannend gemacht. Die großen Ziele beim SKN St. Pölten – Titelverteidigung bzw. Aufstieg aus der 2. Liga – wurden aber hauchdünn verpasst.

Jetzt folgt der nächste Angriff. „Wir wollen um die Meisterschaft und den Cup mitspielen“, kündigt Frauen-Trainer Fassotte an. Im Europacup kommen die Young Boys Bern nächste Woche nach St. Pölten.

„Als Vizemeister brauchen wir nicht tiefzustapeln“, weiß Herren-Coach Sekerlioglu.