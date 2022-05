Panik und Tränengas: Skandal vor dem Finale der Champions League

Die erste provisorische Bilanz der Polizei: Mindestens 238 Leute wurden verletzt und 105 Personen festgenommen. Es gibt Fragen, viele Fragen nach diesem Abend. War die Polizei richtig aufgestellt für so ein wichtiges Spiel? War der Tränengaseinsatz gegen alle nötig? Wie will man in Zukunft Fußball-Großanlässe so abhalten, dass Familien mit Kindern sicher sind? Diese Partie ist noch lange nicht zu Ende.