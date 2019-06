Skandal in Simmering: Der Vatikan pfiff seine Frauen zurück

Am Vormittag, bei der Feldmesse mit zwei Simmeringer Pfarrern, hatten sich noch alle – auch die Würdenträger – als Zeichen des Friedens die Hände gereicht.

Danico Zennaro gab vor der Abreise aus Simmering noch tiefe Einblicke in die Vatikan-Gepflogenheiten: „Wären wir angetreten und wären anschließend die Fotos der drei Spielerinnen in den sozialen Medien aufgetaucht, müssten wir damit rechnen, dass unser Frauen-Team aufgelöst wird.“ Das Problem für ihn wird nun ein anderes sein: Wer will derart sensible Gäste zu sich einladen?