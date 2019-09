Skandal in Nizza: Kicker stahl seinem Teamkollegen die Uhr

Was ist eigentlich in Nizza los? Ist Erstligist OGC Nizza finanzklamm, kommen die Gehälter nicht rechtzeitig auf das Konto der Profis an? Denn, das was nun in der Kabine des Tabellensiebenten vorgefallen ist, gibt einem Grund zur Sorge.

Vor zwei Wochen war Kasper Dolberg nämlich während einer Trainingseinheit beklaut worden. Aus der Umkleidekabine wurde dem Dänen, der im Sommer von Ajax Amsterdam gekommen war, eine 70.000 Euro teure Uhr gestohlen. Der Stürmer erstattete sofort eine Anzeige bei der Polizei. Die Suche nach dem Dieb war erfolglos - bis Donnerstag.