Vor Wechsel von Rapid nach Frankreich: Sangare hat Wien verlassen

Wie berichtet wird Mamadou Sangare Hütteldorf nach vierzehn Monaten wieder verlassen. Den Malier, der von Red Bull Salzburg zu Rapid gekommen war und für den im Winter ein Sechs-Millionen-Angebot von Feyenoord Rotterdam abgelehnt wurde, zieht es nach Frankreich.

Ziel des 23-Jährigen ist der RC Lens , ehemaliger Arbeitgeber von ÖFB-Verteidiger Kevin Danso . Die beiden Vereine haben sich geeinigt, der Wechsel steht unmittelbar bevor. Nun fehlt nur noch der Medizincheck für Sangare.

Eine Abordnung Vereins aus Frankreich war laut KURIER-Recherchen extra nach Wien geflogen, um die letzten Details zu verhandeln. Eine ähnlich hohe Ablösesumme wie die rund 10 Millionen für Offensivspieler Isak Jansson könnte auch diesmal nach Hütteldorf wandern.

Für Sangare wurde bereits Ersatz geholt. Der Kameruner Martin Ndzie wurde vom israelischen Erstligisten Ashdod verpflichtet. Mehr als zwei Millionen Euro war der 22-Jährige Rapid wert.