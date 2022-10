Silvio Berlusconi kommt als Monza-Boss zum Match gegen AC Milan

Die Anhänger des AC Milan basteln schon an Plakaten und üben Choreos, um Silvio Berlusconi willkommen zu heißen. Der 86-Jährige hatte 1986 die Aktienmehrheit der 1899 gegründeten Associazione Calcio Milan übernommen – damals als Unternehmer, der später mit der von ihm 1993 gegründeten Forza Italia (nach auf den im Fußball verbreiteten Schlachtruf) die Politik am Stiefel revolutionieren sollte. Die drei Jahrzehnte unter Berlusconi zählen zu den erfolgreichsten des Vereins, der in der Zeit fünf Mal den Meistercup und später die Champions League gewinnen konnte – insgesamt waren es 29 Titel in 31 Jahren.

Verkauf von Milan nach 31 Jahren

Im April 2017 verkaufte Berlusconis Holding Fininvest den AC Mailand an ein chinesisches Konsortium um den Unternehmer Li Yonghong. Nur ein Jahr später übernahm die US-amerikanische Investmentgesellschaft Elliott Management Corporation die Mehrheit von den Chinesen.

In diesem Jahr legte sich auch Berlusconi ein neues Spielzeug zu. Ebenfalls eine Associazione Calcio, aber diesmal im 20 Kilometer von Mailand entfernten Monza und nur 13 Jahre jünger als die in Mailand. Sein Anwesen in Arcore liegt keine zehn Kilometer entfernt. Er soll, wenn er aus dem Fenster blickt, sogar die Flutlichtmasten des 1988 im Brutal-Betonstil jener Jahre gebauten Stadions sehen. 600 Millionen Euro dürfte ihm ver Verkauf des AC Milan gebracht haben, drei Millionen hat ihn der AC Monza gekostet.