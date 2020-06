Das Positive vorweg: Dank des 4:3-Heimsieges von Salzburg gegen Düdelingen hat Österreich – zumindest für einen Tag – Platz 13 im UEFA-Länderranking erobert. Dieser könnte 2014 einen Fixplatz in der Champions-League-Gruppenphase bringen. Doch das Negative folgt sogleich: Nach dem Ausscheiden des Meisters gegen die Halbprofis aus Luxemburg wird Österreich nicht nur Platz 13 nicht halten, sondern wohl auch aus den Top 15 herausfallen. Damit wäre der gerade eroberte zweite Startplatz in der Champions-League-Qualifikation nach nur einer Saison auch schon wieder futsch.

Salzburgs Scheitern ist eine Blamage – für die gesamte Bundesliga. Düdelingen schaffte in beiden Spielen Dinge, die der österreichischen Konkurrenz seit Fußball-Ewigkeiten nicht gelungen sind. In Österreich ist Salzburg seit dem 3. März in 19 Pflichtspielen unbesiegt. Drei Gegentreffer in einem Spiel hat man in Österreich im Jahr 2012 überhaupt noch nicht kassiert.

Salzburgs Leistungschwankungen sind signifikant für Österreichs Fußball – von einem 2:0-Sieg gegen die Stars von Paris-SG wie im Dezember bis zu einem Ausscheiden gegen Düdelingen ist nichts unmöglich.



