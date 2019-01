Sieg von Sturm im Duell mit dem Sturm

Sturm Graz und der Sturm in Belek – diese Kombination hat es in sich. Nachdem in Antalya der Hurrikan einen Flughafen-Bus in ein parkendes Flugzeug geschleudert hatte, wollte Trainer Roman Mählich nur 20 Kilometer entfernt gleich zwei Testspiele austragen. Weil es zwischen den Partien auch noch zu hageln begann, wurde gegen Lech Posen erst verspätet, bei Flutlicht, geübt.

Am Tag nach dem 2:1 gegen Posen und dem 3:1 im „U-23-Duell“ gegen Dunajska Streda lächelt beim KURIER-Termin der Sturm-Trainer bei Sonnenschein. „Der Kampfgeist hat sich ausgezahlt“, sagt Mählich und erklärt das Duell Sturm gegen Sturm: „Für das Training ist es besser, wenn alle Spieler gleich stark belastet werden. Deswegen war der zweite Test so wichtig. Außerdem kann es auch beim Ligastart in Mattersburg sehr windig sein.“