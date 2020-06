Sieg und Optimismus bei Rapid

Außergewöhnlich zufrieden und optimistisch zeigt sich der sonst vorsichtige Rapid-Trainer Peter Schöttel nach einem Monat Vorbereitung auf die am 15. Juli in Heiligenkreuz mit dem Cup beginnende Saison. "Alle Spieler sind weiterhin fit und ziehen voll mit. Wir sind wirklich gut unterwegs", sagt Schöttel im Trainingslager in Windischgarsten.



Am Abend in Bad Wimsbach wird vor 1200 Zuschauern gegen Dundee United der Grund für den Optimismus sichtbar: Auch gegen den ersten stärkeren Gegner (die Schotten wurden Vierter, hatten aber noch keinen Test) war Rapid klar überlegen und spielerisch zum Vorjahr verbessert. Gegen den Europacup-Gegner von 1984 gab es mit einem 3:0 den sechsten Testsieg.