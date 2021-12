Sieg gegen Atalanta: Villarreal komplettiert das CL-Achtelfinale

Villarreal hat sich den letzten Achtelfinal-Platz in der Champions League geholt. Die Spanier besiegten am Donnerstag im Nachholspiel der Gruppe F Atalanta Bergamo mit 3:2 (2:0) und sicherten sich damit Rang zwei hinter Manchester United. Bergamo spielt als Dritter im kommenden Jahr in der Europa League weiter. Die Partie war am Tag davor wegen zu starken Schneefalls in Bergamo abgesagt worden.