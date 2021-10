Serienmeister Salzburg räumt bei der Bruno-Gala ab

Meister Red Bull Salzburg ist nicht nur auf dem Rasen die klare Nummer eins in Österreich. Bei der 25. Bruno-Gala am Montagabend in der Wiener Stadthalle räumten die Salzburger die drei wichtigsten Auszeichnungen für die Bundesliga-Saison 2020/'21 ab. Neben der Mannschaft des Jahres wurde Patson Daka als Spieler der Saison und der mittlerweile zu RB Leipzig abgewanderte Jesse Marsch als Trainer der Saison geehrt.

„Wir müssen uns das alles erarbeiten, das ist nicht immer einfach. Wir haben im Sommer immer viele Abgänge. Trotzdem ist es bewundernswert, wie schnell die Jungen in ihre Rollen hineinwachsen. Ich bin sehr stolz darauf, diesen Preis in Empfang zu nehmen“, freute sich Salzburg-Routinier Zlatko Junuzovic. Verkündet wurde die Auszeichnung von einem Ex-Salzburger: vom dreifachen spanischen Bundesliga-Torschützenkönig Jonathan Soriano, der im September seine Karriere beendet hatte.

Stuttgart-Stürmer Sasa Kalajdzic wurde zum Aufsteiger, Christoph Baumgartner von TSV Hoffenheim zum Legionär und Patrick Pentz zum Torhüter der Saison gewählt. Bei den Frauen sind der SKN St. Pölten als Mannschaft und Lisa Kolb, die im Sommer von Neulengbach zum SC Freiburg gewechselt ist, die Nummer eins.