Napoli zieht Milan davon

Der SSC Napoli darf in der italienischen Meisterschaft weiter auf den direkten Einzug in die Champions League hoffen. Der Tabellen-Zweite gewann am Sonntag 2:0 (2:0) gegen den FC Genoa und baute seinen Vorsprung auf Verfolger AC Milan auf vier Punkte aus. Milan war zuvor nur zu einem 2:2 beim ACF Fiorentina gekommen. Für Napoli trafen Goran Pandev (18.) und Blerim Dzemaili (29.) schon vor der Halbzeitpause. Souveräner Spitzenreiter ist weiterhin Titelverteidiger Juventus Turin.

Eine bittere Heimniederlage kassierte Inter Mailand beim 3:4 (1:0) gegen Atalanta Bergamo. Eine 3:1-Führung nach zwei Toren von Ricardo Alvarez (57./61.) reichte nicht zum Sieg, weil der Argentinier German Denis mit einem Hattrick (65., Elfmeter/71./77.) binnen zwölf Minuten die Partie drehte. Inter ist als Fünfter punktgleich mit Lazio Rom, das am Montag im Stadtderby auf AS Roma trifft und Inter überholen kann.