Sergio Ramos: Der reale Anführer

Cristiano Ronaldo ist ein Superstar des Weltfußballs. So einer muss sich nicht viel sagen lassen, muss aber auch nicht auf jeden hören.

Aber es gibt bei Real Madrid einen, auf den selbst der Portugiese jahrelang gehört hat. Sergio Ramos. Abwehrchef, Kapitän, Ikone.

Seit 15 Jahren trägt dieser nunmehr das weiße Trikot von Real. Als 19 Jähriger war Ramos 2005 vom FC Sevilla in die Hauptstadt gekommen. Damals noch als rechter Verteidiger. Doch bei Real war seine Rolle von Beginn an eine zentrale.

Vanderlei Luxemburgo, sein erster Trainer in Madrid, forcierte Ramos in der Innenverteidigung. „Ich bin hier, um irgendwann Kapitän zu werden“, sagte er bei seiner Ankunft. Da staunten nicht nur seine Mitspieler, die zu diesem Zeitpunkt etwa David Beckham, Roberto Carlos, Raul oder Ronaldo (der brasilianische, Anm.) hießen. Damals trug Ramos noch langes Haupthaar, ein Barthaar in seinem Gesicht war nicht einmal ansatzweise erkennbar. Und seine Haut war noch verschont von jeglichen Sticheleien.