Blatter greift Platini an: "Ich vergesse nicht"

Nach der Anklage der US-Justiz mit insgesamt 14 Beschuldigten zwei Tage vor der Wahl hatten vor allem die Blatter-Gegner aus Europa auf die Sensation für ihren favorisierten Kandidaten al-Hussein gehofft. Auch ÖFB-Präsident Leo Windtner hatte so wie die meisten UEFA-Mitglieder sein Votum für den FIFA-Vizepräsidenten Prinz Ali angekündigt.

„Dass es Blatter nicht im ersten Wahlgang geschafft hat, ist ein gewisses Signal an ihn und an die FIFA“, erklärte Windtner gegenüber der APA. Und mit Blick auf die erste Sitzung des neuen FIFA-Exekutivkomitees am Samstag, bei der über die Vergabe der Startplätze für die WM 2018 entschieden wird, meinte er: „Ich erwarte jetzt, dass es bei den WM-Startplätzen für Europa keine Reduktion geben wird.“

Die erneute Kür Blatters dürfte den Konflikt mit der Europäischen Fußball-Union aber verschärfen. UEFA-Präsident Michel Platini hatte für diesen Fall einen Rückzug der europäischen Mannschaften aus allen FIFA-Wettbewerben nicht ausgeschlossen. Eine weitere Option ist laut Platini ein kollektiver Austritt der europäischen Mitglieder aus dem FIFA-Exekutivkomitee. Eine Entscheidung über die weitere Vorgehensweise der Europäer wird bei einem UEFA-Meeting im Rahmen des Champions-League-Finales am 6. Juni in Berlin diskutiert.

Blatter selbst will nach seiner Wiederwahl das FIFA-Exekutivkomitee umbauen. „Wir brauchen eine bessere Vertretung der Konföderationen. Die Anzahl der Nationen in den Konföderationen soll sich auswirken auf die Zusammensetzung des Exekutivkomitees“, erklärte er. Dies ist als Angriff auf das Blatter-kritische Europa zu werten. Derzeit ist die UEFA in dem Gremium im Vergleich zur Anzahl der Mitgliedsländer in der FIFA überrepräsentiert. „Die, die mehr haben, können auch etwas abgeben“, sagte Blatter.