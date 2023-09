Sensation in Premier League: Ex-Salzburger schießt ManCity ab

Drei Tage nach dem Out im englischen Liga-Cup ist Manchester City auch in der Premier-League als Verlierer vom Platz gegangen. Der Titelverteidiger kassierte am Samstag eine 1:2-Niederlage in Wolverhampton und gab damit in der siebenten Runde erstmals Punkte ab. Arsenal kam dank eines 4:0 in Bournemouth bis auf einen Punkt an City heran, Liverpool würde mit einem Sieg im Abendspiel (18.30 Uhr) bei Tottenham die Tabellenspitze übernehmen.