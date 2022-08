Sensation in Dortmund: In nur sechs Minuten drehte Bremen das Spiel

Bestens unterhalten wurden die Fans am Samstagnachmittag in Dortmund, freuen durften sich am Ende aber nur die mitgereisten Anhänger von Werder Bremen.

Bis zur 89. Minute sahen die Gastgeber wie die sicheren Sieger aus, Brandt (45.) und Guerreiro (77.) brachten Dortmund mit 2:0 in Führung. In der 89. Minute ließ Buchanan Werder (Romano Schmid wurde in der 62. Minute eingewechselt) mit dem Anschlusstreffer wieder hoffen. In der Nachspielzeit überschlugen sich die Ereignisse. Bremen warf alles nach vorne, Niklas Schmidt gelang per Kopf der Ausgleich (93.).