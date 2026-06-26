Senegal gegen Irak live: So steht es beim WM-Spiel

Dem Senegal droht nach zwei Niederlagen in den ersten zwei Spielen das Aus bei der Fußball-WM 2026. Gegen Frankreich (1:3) hielten sie zunächst gut mit, gegen Norwegen (2:3) machten sie es in der Schlussphase noch mal spannend - am Ende standen sie in beiden Partien ohne Punkte da. Gegen den Irak (21 Uhr/ live ORF) ist das Team von Trainer Pape Thiaw zwar favorisiert, doch selbst ein Sieg könnte für das angestrebte Weiterkommen zu wenig sein.

Die erste WM-Teilnahme seit 40 Jahren endet für den Irak wohl nach der Gruppenphase. Selbst ein Sieg gegen Senegal dürfte nicht reichen, um sich als einer der acht besten Gruppendritten zu qualifizieren. Die große Schwachstelle im Spiel des Asienmeisters von 2007 ist die Defensive: Das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Torhütern ist zu fehleranfällig.