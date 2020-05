Sechs Patzer bei Sturms Meisterprüfung

Schon gegen Videoton und Zestafoni, den georgischen Meister, der ohne Legionäre spielt, hat Sturm nicht wirklich berauschend gespielt, gegen BATE wurden die Steirer auch vom Glück der ersten Europacup-Partien verlassen. Aber: Alles in allem dürfen sich die Steirer nicht beschweren - vor allem in Székesfehérvár bei Videoton hatten die Grazer großes Glück.



So stehen die Grazer zumindest in der Europa League, für die am Freitag in Monaco (ab 13 Uhr, live Puls4 und Eurosport) Lostag ist.