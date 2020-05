Schwerer Stand für Manuel Neuer

Neuer gilt als hochtalentiert und als die Verkörperung des neuen Tormann-Stils schlechthin. In seinem Fahrwasser drängen Tormänner wie Zieler, Ter Stegen und Leno nach. Neuer ist ein Schlussmann, der beidbeinig ist, mitspielt und das Spiel eröffnen kann. Neuer zum Beispiel mit seinen präzisen und vor allem weiten Auswürfen, was auch an der Hebelwirkung dank seiner unglaublich langen Arme liegt. Oliver Kahn war für Neuer nie das große Vorbild. " Edwin van der Sar und Jens Lehmann waren meine zwei Idole. Beide haben einen Torwart-Stil, an dem ich mich orientiere, offensiv und mitspielend", sagte er.



Aber liegt nicht trotzdem der Schatten von Oliver Kahn noch länger über jedem Bayern-Tormann? "Das möchte ich so nicht beantworten", sagt Lehmann auf das heikle Thema seines großen Vorgängers angesprochen. "Bayern hat halt einen Schritt zu einem Torwart gemacht, der anders spielt."



Mit seinen 25 Jahren gilt er als eine der großen Tormannhoffnungen - weltweit sogar. Allerdings gesteht ihm Oliver Kahn das Gütesiegel "Weltklasse" noch nicht zu. "Da muss er über längere Zeit konstant spielen", sagte Neuers Vor-Vorgänger.



Jens Lehmann sieht ebenfalls noch Entwicklungspotenzial. Aber der langjährige Arsenal-Tormann stellt fest: "Weltweit ist er momentan in der Spitze. Wobei das Niveau momentan nicht so überragend ist."