Schwere Krawalle nach Derby in Rom: Mann in Bar niedergestochen

In Rom ist es nach dem Erfolg von Lazio im Stadtderby gegen AS Roma zu Ausschreitungen gekommen. Nach dem 1:0 im Viertelfinale des italienischen Fußball-Cups gingen Fans beider Mannschaften am Mittwochabend vor dem Olympiastadion aufeinander los. Vielfach flogen Steine, auch gegen die Polizei. Zudem feuerten beide Lager Böller ab und machten Jagd aufeinander. Es gab mindestens drei Festnahmen.

