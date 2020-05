Schwachen Salzburgern reicht ein 1:0

Es ist geschafft. Zum dritten Mal in Serie erreichte Salzburg die Gruppenphase der Europa League - allerdings nur mit viel Bauchweh.



Ein Geduldspiel hatte sich angekündigt. Und es wurde auch ein solches. Omonia war nach Salzburg gekommen, um den 2:1-Vorsprung aus dem Hinspiel zu verteidigen. Mit allen erlaubten, aber auch einigen unerlaubten Mitteln.



Die Salzburger waren gezwungen, das Spiel zu machen. Und waren wie schon in den Heimspielen gegen Metalurgs, Senica und Mattersburg überfordert. Dazu ließ man sich das hektische Spiel der Zyprer aufdrängen. Der Ball war meist in der Luft, obwohl der Gegner mit hohen Bällen nicht in Bedrängnis zu bringen war. Am Boden wurde viel zu selten und viel zu langsam kombiniert.



Mittelstürmer Alan spielte deshalb unter der Wahrnehmungsgrenze. Nur einmal war Salzburgs Torjäger in der ersten Hälfte zu sehen. Bouzon war ihm genau auf der Strafraumlinie auf den Fuß getreten. Doch Schiedsrichter Mazeika ahndete das Vergehen nicht mit einem Elfmeter, sondern zeigte dem Brasilianer wegen einer vermeintlichen Schwalbe Gelb (31.).