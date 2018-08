Schwab: "Keine einfache Situation - für Rapid und mich"

Der Kapitän reiste trotz Verletzung mit der Mannschaft zum LASK-Spiel. Sein Fazit: „Wie gegen Slovan haben Einsatz und Mentalität gepasst. Aber wir müssen uns dringend spielerisch verbessern. Es werden zu wenige Chancen herausgespielt, das beginnt schon beim Spielaufbau. Auch gegen Slovan sind wir mehr über Umschaltmomente als über Kombinationen gefährlich geworden.“

Die in die Mannschaft rotierten Reservisten konnten sich nicht empfehlen. Passend dazu fielen ausgerechnet jene Kaderspieler aus, die das Spiel geordnet nach vorne tragen könnten: Zuerst ist Malicsek erkrankt, am Matchtag auch noch der gegen den LASK fix eingeplante Müldür. Und so wird es im eigentlich großen Kader knapp mit den Alternativen. „Die Verletzten gehen uns sehr ab. Aber da sollte sich die Lage schon bald bessern“, rechnet der Salzburger. „Es ist eine schwierige Phase – für Rapid, wie auch für mich persönlich. Ich wäre gut in Form, aber mit den Wehwehchen ist es ein Drüberschleppen“, meint Schwab.