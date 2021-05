Kurios: Schummelzettel von United-Tormann half nichts

Auswechslung in Erwägung gezogen

ManUtd-Coach Solksjaer gestand nach dem Spiel, über eine Einwechslung von Ersatzgoalie Dean Henderson nachgedacht zu haben. Der 48-Jährige hatte jedoch "vollstes Vertrauen" in den spanischen Schlussmann.

"Man geht natürlich jedes Szenario durch, und es war mir im Vorfeld des Spiels in den Sinn gekommen, aber wir hatten Vertrauen in David und haben uns darauf vorbereitet ", sagte er in der anschließenden Pressekonferenz. "Bei einem Elfmeterschießen kann alles passieren, also bin ich bei dem Tormann geblieben, der das ganze Spiel gespielt hat."