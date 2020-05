Schulte-Schluss bei Rapid

Ich hätte nach 100 Tagen im Amt nicht gedacht, dass mich am Ende so viele Menschen überzeugen wollen zu bleiben“, sagt Helmut Schulte und erinnert sich an die damaligen „ Schulte raus“-Rufe der Westtribüne. Der Meinungsumschwung und die Mühe der Rapidler in den letzten Wochen waren umsonst, der Sportdirektor nutzt das Kündigungsrecht bis 30. November und wird ab 1. Jänner Sportvorstand bei Düsseldorf. „Es war eine wirklich schwierige Entscheidung. Nach dem Spiel gegen Genk, in der Nacht auf Freitag, habe ich mich zum Wechsel entschlossen“, erklärt der Deutsche im KURIER-Gespräch.



Düsseldorf hatte erwartet, dass Schulte bis zum Ende der Woche bekannt gibt, ob er den ausverhandelten Vertrag beim deutschen Zweitligisten auch annimmt. Schulte hielt Wort, wartete mit seiner Kündigung aber noch einen Tag: „Der Freitag war dem Abschied von Präsident Edlinger vorbehalten. Deswegen habe ich am Samstag die Spieler und die Funktionäre von Rapid informiert.“



Zum Leidwesen seiner Frau, die gerne noch in Wien geblieben wäre. „Der entscheidende Punkt war die Nähe von Düsseldorf zu meiner Heimat im Sauerland. Ich habe dort so viele Freunde und Verwandte, das wiegt schwerer – auch wenn es mir um Rapid leid tut.“