Schuldenberge im spanischen Fußball

Im krisengeschüttelten Spanien herrscht aber nicht immer Verständnis für den Streik der Millionäre. So stand in einem Leserbrief in El Mundo: "Wenn die Klubs ihre Schulden beim Finanzamt abbezahlen würden, würden die Gehälter der Stars ohnehin sinken. Doch die fordern lieber mehr Geld, als sich mit dem Rest der Spanier zu solidarisieren und den Fußball seine Schulden beim Staat begleichen zu lassen."



Eine der Ursachen der Misere liegt darin, dass Barcelona und Real Madrid den Großteil der TV-Gelder kassieren. Die kleineren Vereine verlangen seit Jahren eine gerechtere Aufteilung. Die Großen lehnen dies jedoch ab mit der Begründung, dass sie bei einer Kürzung ihrer TV-Einnahmen im Europacup an Konkurrenzfähigkeit einbüßen würden. Am Sonntag verfolgten mehr als sieben Millionen Spanier im TV das Supercup-Hinspiel zwischen Barcelona und Real - und beim Rückspiel am Mittwoch werden nicht viel weniger erwartet.