Schottland verlor gegen Spanien und muss auf das EM-Ticket warten

Spanien suchte auch nach Seitenwechsel nun mit DebĂŒtant Bryan Zaragoza von Granada die LĂŒcke in der Hintermannschaft der Briten. Nach einer Stunde Spielzeit jubelten aber plötzlich die Schotten. Der Freistoßtreffer von Scott McTominay wurde nach VAR-Einspruch jedoch zurĂŒckgenommen, da Jack Hendry den spanischen TorhĂŒter Unai Simon leicht behindert hatte. Spaniens Teamchef Luis de la Fuente brachte dann den 37-jĂ€hrigen Jesus Navas fĂŒr die rechte Außenbahn. Ein Schachzug, der sich lohnen sollte: Eine Flanke des Sevilla-Altstars köpfelte Morata ins Netz. Gegen schwindende schottische KrĂ€fte besorgte Sancet (86.) die Entscheidung. Der Ex-Weltmeister liegt in der Tabelle nun drei ZĂ€hler hinter den Schotten, hat aber eine Partie weniger bestritten.

Norwegen siegte im Parallelspiel auf Zypern mit 4:0. Erling Haaland erzielte den zweiten und dritten Treffer der Skandinavier, die jedoch nur noch eine kleine Chance auf das Direkt-Ticket zur EM haben.

Emotionen

Die vor dem Spiel noch ungeschlagenen Kroaten rannten in Osijek nach einer halben Stunde einem RĂŒckstand hinterher. Baris Alper Yilmaz brachte die TĂŒrkei um Neo-Teamchef Vincenzo Montella voran, der StĂŒrmer ĂŒberhob nach einem langen Pass den aus dem Tor geeilten kroatischen Schlussmann Dominik Livakovic. Luka Modric und Co. versuchten in Folge den Ausgleich zu erzwingen, die tĂŒrkische Hintermannschaft ließ aber nicht mehr viel zu. In der Nachspielzeit gab es noch einmal Aufregung nach einem vermeintlichen Handspiel der GĂ€ste im Strafraum. Nach VAR-Studium wurde aber kein Elfmeter verhĂ€ngt. Die TĂŒrkei ist in der Gruppe D nun Spitzenreiter, Kroatien hat bei einem Spiel weniger drei Punkte RĂŒckstand.