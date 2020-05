Schöttel will billigen Frühjahrskader

In Länderspielpausen rückt bei Rapid Dritan Baholli in den Mittelpunkt. Der Sportwissenschaftler und Ex-Teamspieler Albaniens ist Peter Schöttels Fitness-Experte und soll bei der Kondition der Spieler "noch einmal nachlegen".



Nach einer intensiven Einheit am Dienstag zeigt sich Baholli zufrieden: "Wir haben ein hartes Programm zusammengestellt, für das die Spieler in Wiener Neustadt letzte Saison 35 Minuten benötigt haben. Bei Rapid haben sie nur 28 Minuten gebraucht." Einen Sprung nach vorne hat Thomas Prager gemacht: "Er hat sich extrem gesteigert. Weil er aber mit einer besonderen Physis gesegnet ist, hat er immer noch viel Luft nach oben", lobt Baholli, der auch wieder Kooperationsspieler Konstantin Kerschbaumer, 19, von der Vienna für zwei Wochen trainiert.



Nicht dabei waren Helge Payer, der nach seinem Patzer gegen Ried an einer Grippe erkrankt ist, und Ragnvald Soma wegen einer Zehenverletzung.