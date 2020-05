Schöttel: "Wenn Helge fit ist, spielt er"

Die Rapidler haben sich daran gewöhnt, dass unter der Woche keine Europacup-Spiele, sondern die Vorbereitung auf die Ligaspiele am Wochenende auf dem Programm steht. Gut gelaunt wurden am Dienstag nach drei Siegen in einer Woche zwei Trainings für den Schlager bei der Admira am Samstag absolviert. Lediglich Thomas Prager erkrankte erneut. Christopher Trimmel freute sich hingegen über sein Comeback im Team und ist der einzige Rapidler im Kader.



"Nach dem 1:1 gegen Mattersburg waren wir am Boden. Die Aussprache vor zwei Wochen hat dann vieles bewirkt und in die richtige Richtung gelenkt", erzählt Steffen Hofmann über den Umschwung. Die Form des Kapitäns zeigt seither nach oben. " Steffen gefällt es mittlerweile auf seiner neuen Position im Zentrum sehr gut, das merkt man", lobt Trainer Peter Schöttel, der in der Torhüterfrage eine klare Ansage macht: " Helge Payer spielt wieder, sofern er wirklich fit ist."