Der zweifache panamaische Fußball-Nationalspieler Gilberto Hernández ist bei einer Schießerei in seinem Heimatland getötet worden. Der 26-jährige Verteidiger vom Erstligisten Atlético Independiente starb nach Angaben der Polizei am Sonntag in der karibischen Hafenstadt Colón bei einem bewaffneten Angriff auf eine Menschengruppe. Ein mutmaßlicher Täter sei festgenommen worden, teilte die Behörde am Montag mit.