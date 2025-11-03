Nach Anfeindungen: ÖFB-Schiri feiert Debüt in der Champions League
Fast genau 14 Jahre ist es her, dass ein österreichischer Schiedsrichter ein Spiel in der Champions League leiten durfte. Der Vorarlberger Robert Schörgenhofer war es am 1. November 2011, der Viktoria Pilsen gegen Barcelona (0:4) pfiff. Wie lange das her ist, kann an der Aufstellung der Katalanen erkannt werden: Trainer Pep Guardiola konnte auf die Stars wie Puyol, Pique, Messi und Fabregas setzen.
Am Mittwoch führt Sebastian Gishamer die Mannschaften von Qarabağ Ağdam und FC Chelsea auf das Feld. Der 37-jährige Salzburger ist seit 2019 FIFA-Referee, das Spiel in Aserbaidschan wird sein vorläufiger Karriere-Höhepunkt sein.
Im Mai diesen Jahres war der Bauingeneur und Betreiber eines Planungs- und Architekturbüros in Berchtesgaden heftigen Anfeindungen ausgesetzt. "Es gab Anfeindungen im privaten Bereich, im Job. Das ist zu weit gegangen", berichtete Gishamer im Anschluss.
Nun freut sich Gishamer über seine Premiere in der Königsklasse: "Die Nominierung für ein Champions-League-Spiel ist natürlich ein besonderer Moment. Jeder träumt davon, unter den Besten Europas dabei sein zu können. Ich habe diesen Schritt jetzt geschafft. Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Team dieses Spiel zu leiten und uns bestmöglich präsentieren zu können", wird Gishamer in einer ÖFB-Aussendung zitiert.
Der Unparteiische hatte in der Partie Sturm Graz gegen Austria (0:1) William Böving nach einem Tritt gegen Reinhold Ranftl die Rote Karte und Gelbrot für Leon Grgic gezeigt. Zusätzlich wurde in Minute 97 der vermeintliche Ausgleichstreffer nach VAR-Studium nicht gewertet. Die Emotionen kochten über in Graz.
Gishamer sagte damals nach dem Spiel: "Ich verstehe, dass die Spieler und Trainer nach dem Spiel emotional und emotionalisiert sind. Auch an uns geht so ein Spiel nicht spurlos vorüber. Ich kann das in der ersten Emotion auch verstehen, aber wenn man die Szenen einzeln betrachtet, muss man auch die Sturm-Spieler fragen, ob sie mit den Emotionen nicht klargekommen sind vielleicht."
