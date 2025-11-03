Nach Anfeindungen: ÖFB-Schiri feiert Debüt in der Champions League

Fast genau 14 Jahre ist es her, dass ein österreichischer Schiedsrichter ein Spiel in der Champions League leiten durfte. Der Vorarlberger Robert Schörgenhofer war es am 1. November 2011, der Viktoria Pilsen gegen Barcelona (0:4) pfiff. Wie lange das her ist, kann an der Aufstellung der Katalanen erkannt werden: Trainer Pep Guardiola konnte auf die Stars wie Puyol, Pique, Messi und Fabregas setzen. Am Mittwoch führt Sebastian Gishamer die Mannschaften von Qarabağ Ağdam und FC Chelsea auf das Feld. Der 37-jährige Salzburger ist seit 2019 FIFA-Referee, das Spiel in Aserbaidschan wird sein vorläufiger Karriere-Höhepunkt sein.

Im Mai diesen Jahres war der Bauingeneur und Betreiber eines Planungs- und Architekturbüros in Berchtesgaden heftigen Anfeindungen ausgesetzt. "Es gab Anfeindungen im privaten Bereich, im Job. Das ist zu weit gegangen", berichtete Gishamer im Anschluss. Nun freut sich Gishamer über seine Premiere in der Königsklasse: "Die Nominierung für ein Champions-League-Spiel ist natürlich ein besonderer Moment. Jeder träumt davon, unter den Besten Europas dabei sein zu können. Ich habe diesen Schritt jetzt geschafft. Ich freue mich, gemeinsam mit meinem Team dieses Spiel zu leiten und uns bestmöglich präsentieren zu können", wird Gishamer in einer ÖFB-Aussendung zitiert.