Scheichs krempeln Europas Fußball um

Die aktuellen Fußball-Märchen kommen fast alle aus 1001 Nacht. Der spanische Erstligist Getafe wurde im April von der Royal Emirates Group of Companies aus Dubai gekauft.



Hasan Ismaik hat im Sommer als erster arabischer Investor in den deutschen Fußball den TSV 1860 München mit seinem Einstieg gerettet. Ismaik ist in Kuwait geboren, in Saudi-Arabien in die Schule gegangen, in Jordanien und im Irak auf die Uni gegangen - und lebt jetzt in Abu Dhabi.



Aber es ist derzeit vor allem Katar, das den europäischen Fußball aufmischt. Beispiel Barcelona: Die " Qatar Foundation" ist der erste Dressensponsor beim momentan besten Klub der Welt, die dafür auch bezahlt. Fast 30 Millionen Euro pro Jahre bekommen die Katalanen aus der Wüste. Das Kinderhilfswerk UNICEF hatte die Fans an ein Logo auf der Barça-Brust gewöhnt, dafür aber Geld bekommen.