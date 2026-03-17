Trainerwechsel in Zürich: Ein Österreicher folgt dem anderen

Die in der Schweizer Fußball-Liga auf dem vorletzten Tabellenrang liegenden Grasshopper Club Zürich haben sich am Montag von ihrem Trainer Gerald Scheiblehner getrennt. Der Oberösterreicher war erst im vergangenen Sommer vom österreichischen Klub Blau-Weiß Linz nach Zürich gewechselt und hatte dort ursprünglich einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Die Erwartungen an Scheiblehner waren durchaus hoch. Doch bei den Grasshoppers gelang es ihm nicht, die Mannschaft nachhaltig zu stabilisieren. Vor allem die schwache Punkteausbeute sowie defensive Probleme führten dazu, dass sich der Traditionsklub zunehmend im Tabellenkeller wiederfand und schließlich die Reißleine zog. Im Winter war Scheiblehner noch Trainerkandidat bei Sturm Graz gewesen. Abstiegskampf In der laufenden Saison kämpft der Rekordmeister der Schweiz erneut gegen den Abstieg – ein Szenario, das für den einst so erfolgreichen Verein alles andere als zufriedenstellend ist. Die sportliche Führung sah sich daher gezwungen, frühzeitig zu handeln, um die verbleibenden Spiele der Saison mit einem neuen Impuls anzugehen.

Nach der vorzeitigen Trennung übernimmt nun der Kärntner Gernot Messner, der bisher als U21-Trainer der Grasshoppers tätig war, interimistisch bis Saisonende die Betreuung des Erstligateams. Messner gilt als guter Kenner des Vereins, da er bereits eng mit Nachwuchsspielern gearbeitet hat, die nun auch im Profikader stehen könnten.