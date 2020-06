Scharner verließ ÖFB-Teamcamp

Scharner erklärte in Wien, dass er sich nur auf das Gespräch vorbereitet hatte. "Es war kein Fragebogen. Ich habe mich nur für die Person Thorsten Fink interessiert, wie seine Spielerkarriere war, wie seine Trainerkarriere bis jetzt verlaufen ist und was er beim HSV vorhat." Damit es nicht wieder zu unvorhergesehenen Meinungsverschiedenheiten in Positions- und Aufstellungsfragen kommt, hat Scharner sich vorab von Fink eine Garantie geben lassen: Eine Garantie, als Innenverteidiger auflaufen zu dürfen, um bloß nicht wieder hin- und hergeschoben zu werden.



Scharner hat bisher 40 Länderspiele absolviert. Und dabei wird es wohl auch bleiben. Der Niederösterreicher hatte die ersten beiden Länderspiele unter Marcel Koller verletzungsbedingt versäumt. Gegen die Ukraine und Rumänien durfte er Anfang Juni in der Innenverteidigung spielen, zeigte auch gute Leistungen. Aber gerade im Abwehrzentrum ist der Konkurrenzkampf groß. Noch am Montag hatte Scharner gesagt: "Die Teilnahme an der WM 2014 ist mein größtes Ziel. Es ist meine letzte Chance auf ein Großereignis. Da wird einiges an Herzblut reinfließen." Marcel Koller hatte ihn auch in den Spielerrat berufen.



Aber Koller ist nicht der erste Teamchef, mit dem Scharner Probleme hat. 2006 rief er bei Josef Hickersberger an und sagte diesem, dass er bis auf Weiteres nicht mehr im Team spielen wolle, weil er das Gefühl habe, der Nationalmannschaft derzeit nicht helfen zu können. Scharner setzte aber nach und kritisierte kurz danach den ÖFB: "Ich werde jetzt keine Namen nennen und möchte auch keine schmutzige Wäsche waschen. Aber in diesem Verband geht es absolut unprofessionell zu."



Sogar Deutschlands Teamchef erinnert sich an Scharner. Joachim Löw sagte: "So etwas ist mir vorher und nachher nie mehr wieder als Trainer passiert." Und was? Im Herbst 2003 wollte Löw als Austria-Trainer Scharner gegen den GAK rechts im Mittelfeld bringen. Der damals 23-Jährige verweigerte die Einwechslung – weil er im zentralen Mittelfeld spielen wollte.